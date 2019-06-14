Karne harçlığı almak için başkan Demirtaş'a koştular

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde ki okullarda bugün karnelerini alan öğrenciler dönem sonu harçlığı için Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın makamına koştu.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş bugün makamında karnesini alan yüzlerce öğrenciyi ağırladı. Okullarında düzenlenen törenlerde karnelerini alan öğrenciler soluğu Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın makamında aldı. Öğrencilere 2018-2019 eğitim ve öğretim yılsonu harçlıklarını dağıtan Demirtaş, çeşitli ikramlarda da bulundu.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş öğrencilerin yüzündeki o sevinç ve mutluluğun kendisini de çok mutlu ettiğini belirterek “Beldemizde 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılı, öğrencilerin okullarında karnelerini almalarıyla bugün sona erdi. Beldemizde eğitim veren okulların öğrencileri, her sene olduğu gibi bu senede karne sevinçlerini, bizlerle paylaştılar. Öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Karne tatillerini bol bol kitap okuyarak geçirmelerini ve yeni döneme zinde girmelerini tavsiye ediyorum. Gençlerimizin yüzlerinde her zaman bu mutluluğu görmek ve geleceğe onları güçlü, donanımlı bireyler hazırlamayı temenni ediyorum” dedi.