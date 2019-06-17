İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karne hediyesi Esas 67 Burda AVM'den

Zonguldak’ta karnesini getiren 150 öğrenciye Esas 67 Burda AVM karne hediyesi olarak sinema bileti hediye etti.

Zonguldak'ta karnesini getiren 150 öğrenciye Esas 67 Burda AVM karne hediyesi olarak sinema bileti hediye etti.


2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesi üzerine öğrenciler karne hediyelerini Esas 67 Burda AVM'den aldı. 14 Haziran'da karnesini getiren ilk 150 öğrenci 67 Burda'dan hediye sinema biletini aldı. Sinema biletlerinin 30 Haziran tarihine kadar geçerli olduğu belirtilirken karnelerini göstererek hediyelerini alan öğrenciler mutluluklarını dile getirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.