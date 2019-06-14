Karne sevincini evinde yaşadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Lösemi hastası 5. sınıf öğrencisi Çınar Deniz Öçal karnesini evinde ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'ndan aldı.

Kdz. Ereğli Kepez İzmirlioğulları Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Çınar Deniz Öçal geçirdiği rahatsızlık sonucu 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okula gidemeyince eğitim öğretimini evinde tamamladı. Fen Bilimleri öğretmeni Mustafa İlgi ile Türkçe öğretmeni Ayhan Topaloğlu her gün Öçal'ın evine gelerek ders verdi. Ramazan Öçal ile Çiğdem Cambaz'ın 2 çocuğundan biri olan Öçal2018-2019 eğitim öğretim dönemini başarılı bir şekilde tamamladı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Şube Müdürü Sedat Aydeniz, Kepez İzmirlioğulları Ortaokulu Müdürü Nurettin Yeşilçiçek öğretmenlerle birlikte Çınar Deniz Öçal'ı evinde ziyaret etti. Öçal ile bir süre sohbet eden Kaymakam Çorumluoğlu kendisini hem makamına davet etti hemde müsait olduğu bir hafta Beşiktaş maçını Vodafone Arena'da birlikte izlemeyi teklif etti. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Öçal, Beşiktaş'ın bir maçına gitmeyi çok istediğini söyledi. Kaymakam Çorumluoğlu 5. Sınıfı başarı ile tamamlayan Öçal'a karnesini vererek tebrik etti. Karnenin verilmesinin ardından evden ayrılan Kaymakam Çorumluoğlu ve beraberindekiler daha sonra Kepez İlkokulu'na geçti. Kaymakam Çorumluoğlu ve beraberindekiler burada da öğrencilere karnelerini vererek yaz tatilini güzel bir şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.