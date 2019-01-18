Karnesini alan Başkan Demirtaş'a koştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde ki okullarda bugün karnelerini alan öğrenciler yarıyıl harçlığı için Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın makamına koştu.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş bugün makamında karnesini alan yüzlerce öğrenciyi ağırladı. Okullarında düzenlenen törenlerde karnelerini alan öğrenciler soluğu Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın makamında aldı. Öğrencilere yarıl yıl harçlıklarını dağıtan Demirtaş, çeşitli ikramlarda da bulundu.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş öğrencilerin yüzündeki o sevinç ve mutluluğun kendisini de çok mutlu ettiğini belirterek “Türkiye genelinde olduğu gibi beldemizdeki okullarda da 2018-2019 eğitim öğretim yılının yarı dönemi sona erdi. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren hem yarıyıl hemde yılsonlarında karne alan öğrencilerimize tatil harçlıklarını verip ikramlarda bulunuyoruz. Onların yüzlerindeki o sevinç ve mutluluğu görmek beni daha da mutlu ediyor. Ben bu vesile ile tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını dilerim. Çocuklarımızın yarıyılı en iyi şekilde değerlendirmesini istiyorum. Bol bol dinlensinler, eğlensinler ama kitap okumaktan vazgeçmesinler. Yarıyıl tatilinden sonra ikinci döneme de zinde girsinler” dedi.

Başkan Demirtaş karne alan öğrencilerle ve aileleri ile fotoğraf çektirdi.