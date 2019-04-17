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Karşı şeride geçerek takla attı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçerek takla attı.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçerek takla attı.


Edinilen bilgiye göre Perşembe beldesi OSB yolunda Nuray Çökelez idaresindeki 67 ZU 530 plakalı araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile karşı şeride geçen otomobil takla attı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarılan bayan sürücü Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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