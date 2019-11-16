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Kasım ayında güneşli havanında tadını denize girerek değerlendiler

Zonguldak’ta Kasım ayında vatandaşlar sıcak havayı denize girerek değerlendirdi.

Zonguldak'ta Kasım ayında vatandaşlar sıcak havayı denize girerek değerlendirdi.



Zonguldak'ta hava sıcaklığının 18 dereceye yükselmesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini sahil kenarlarına attı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise güneşli havanın tadını denize girerek geçirdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında denize giren vatandaşlar kimseye aldırış etmeden sahil kenarlarında bulunan taşlardan atlayarak saatlerce denizin içerisinde kaldı. Hava sıcaklığının daha da artarak devam edeceği öğrenildi. Vatandaşlar, denizin sıcak olduğunu söyleyerek, ''Deniz gerçekten çok sıcak. Bizler Kasım ayına aldırış etmiyoruz. Bizim için önemli olan denizin sıcak olması. Fırsat buldukça da gelmeyi düşünüyoruz. Herkes bize şaşkın bakıyor. Ama denize giren anlar. Bence yaz daha bitmedi'' ifadelerini kullandı.

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