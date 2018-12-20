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Kasımlı İlkokulu'na teşvik ödülü

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okulum Bir(İnci) Projesinde En Güzel Bahçe kategorisinde Kasımlı İlkokulu teşvik ödülü aldı.


Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların bahçe, kantin ve beslenme alanlarının hijyen ve memnuniyet düzeylerinin iyileştirilmesi amacıyla düzenlenen Okulum Bir(İnci) Projesinde ödül alan okullar düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Alaplı'dan proje kapsamında belirlenen standartları gerçekleştiren, En İyi Yemekhane Hizmetleri Kategorisinde Alaplı Çok Programlı Anadolu Lisesi ödül alırken, en güzel bahçe kategorisinde Kasımlı İlkokulu ve en iyi yemekhane hizmetleri kategorisinde Alaplı İMKB Anadolu Lisesi teşvik ödülü aldı.


En Güzel Bahçe Kategorisinde Projede teşvik ödülü alan Kasımlı İlkokulu bir başarıya daha imza attı. Oyun çizgileriyle donatılan okul bahçesi çocuklar için alternatif oyun alanları haline dönüşürken, geleneksel sokak oyunları da günümüze ve gelecek kuşaklara taşınmış oluyor.Ayrıca bahçede kurulan çocuk parkında öğrenciler teneffüs saatlerinde doyasıya eğleniyor.


Alaplı İlçe Milli eğitim Müdürü Cevat Çevik, ödül alan okulları kutladığını belirterek, bundan sonrada projeler konusunda okulların teşvik edilmeye, desteklenmeye ve kalite standartlarını yükseltmek için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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