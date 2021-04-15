Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Pınar cami tadilatını inceledi

Devrek'te uzun zamandan bu yana restorasyonu devam eden tarihi camide incelemelerde bulunan Pınar, ”Çok yakında camiyi ibadete açacağız” dedi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 2017 yılında restorasyona alınan tarihi Merkez Yeni Cami'nin iç ve dış kısmında tadilat sırasında yeni bulgulara rastlanması nedeniyle yeni projelerin hayata geçirilmesi için Anıtlar kurulundan onay verilirken, camide incelemelerde bulunan Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar,” Çok yakın bir zamanda camimizi ibadete açacağız” diye konuştu.

Mülkiyeti Vakıflara ait olan caminin 2017 yılında tadilata alınmasının ardından yapılan çalışmalar esnasında içi ve dış kesimlerde yeni tarihi bulgulara rastlanması nedeniyle yeni projenin uzun zaman aldığını belirten yetkililer,” "Bundan bir süre evvel tadilata alınan ve tarihi özelliği nedeniyle titiz bir şeklide yapılan çalışmalar esnasında ibadethanenin içinde ve avlusunda yeni bulgulara rastlandı akabinde de çalışmalara ara vermek zorunda kaldık. Anıtlar kuruluna konu ile ilgili bilgi verdik ve bizden eski projenin yetersiz olmasından dolayı yeni bir projeyi hayata geçirmemiz istendi. Biz yeni oluşturulan projeyi ilgili kuruma gönderdik ve şu an itibariyle yeni proje ile çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Caminin restorasyon incelemelerinde Bölge Müdürü Pınar'ın yanı sıra Devrek İlçe Müftüsü Hasan İzmirli ve diğer yetkililer hazır bulunurlarken, tarihi caminin bayramdan sonra ibadete açılacağı ifade edildi