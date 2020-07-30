Katil zanlısı baba ve oğul her yerde aranıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan baba ve oğul her yerde aranıyor.

Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 17 Temmuz günü çalışmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan inşaat işçisi Salim Çatma ve amcasının oğlu Soner Çatma'nın cansız bedenleri ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde bulunmuştu. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, Olay Yeri İnceleme, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı, Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan D.A., F.Ç. ve M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Salim Çatma ve amcasının oğlu Soner Çatma'yı vuran katil zanlıları baba İsmail A. ve oğlu Serkan A. her yerde aranıyor.