Kavgada kaldırım taşıyla saldırdı

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesinde iki işi arasında nedeni bilinmeyen şekilde kavga çıktı. Kavga sırasında K.B(48)isimli kişi kaldırım taşı ile kafasından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre nedeni bilinmeyen şekilde iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen bir kişi yerden aldığı kaldırım taşıyla K.B(48)isimli kişiyi kafasından yaraladı. Biranda kanlar içinde yerde kalan K.B isimli kişi için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.B isimli kişiye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastane de tedavi altına alınan K.B isimli kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.