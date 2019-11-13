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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kayıkçılar mevki'i BEÜ Meslek Yüksek Okulu (MYO) önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Çaycuma istikametinden Zonguldak istikametine seyir halinde olan L.K. idaresindeki 74 BF 582 plakalı araç, kavşakta Zonguldak istikametine dönen Şaban K. (79) idaresindeki 67 ZR 690 plakalı araç ile çarpıştı. Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Kazada çarpmanın etkisiyle yaralanan Şaban K. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili ekipler inceleme başlattı.

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