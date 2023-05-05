Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar: 4 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kural ihlali yapan sürücüler kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Velioğlu Mahallesi yolunda meydana geldi. Çarşanbalılar tarafından Çaycuma yönüne doğru seyir halinde giden G.A. hakimiyetindeki 42 AAR 910 plakalı otomobil ile Perşembe istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan T.K.'nin kullandığı 67 EC 089 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerin kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servisi ve polis olay yerine intikal etti. Yaralanan sürücüler G.A., T.K. ve yanında bulunanlar hastaneye kaldırıldı. Trafik kısa süreliğine kapanırken araçların çekici tarafından çekilmesiyle yol akışı tekrar sağlandı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.