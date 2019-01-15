İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayalıklarda mahsur kalan sokak köpeğini itfaiye kurtardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan sokak köpeği itfaiye tarafından kurtarılarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan sokak köpeği itfaiye tarafından kurtarılarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne alındı.


Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi Uyuyangüzel Sokak'ta kayalıklarda mahsur kalan bir köpeğin olduğunu gören vatandaşlar durumu Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kepez Mahallesi'nde giden itfaiye ekipleri kayalıklarda mahsur kalan köpeği kurtardı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve uzun bir süre aç ve susuz kalan sokak köpeği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne getirildi. Burada veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde herhangi bir rahatsızlığı tespit edilmeyen sokak köpeği koruyucu tedavi uygulamalarının ardından beslenme ve barınma amacıyla bakım kafesine alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.