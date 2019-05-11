Kayalıklarda otururken dengesini kaybeden kız uçuruma düştü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kayalıklarda otururken dengesini kaybeden genç kız uçuruma düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, bu akşam saat 21.00 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Yeni Ereğli yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kayalık alanda oturan 22 yaşındaki Ö.D. dengesini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kozlu Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılan Ö.D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ö.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.