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Kayan araç takla atarak çalılık yere düştü: 4'ü çocuk 6 kişi yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ıslak yolda kayan otomobil takla atarak çalılık alana düşerken meydana gelen kazada 4’ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ıslak yolda kayan otomobil takla atarak çalılık alana düşerken meydana gelen kazada 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Velioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. S.D. hakimiyetindeki 67 EC 824 plakalı Fiat markalı otomobil seyir halinde gittiği esnada yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yolun ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkarak yolun alt tarafına takla atarak düştü. Kazada sürücü S.D. olmak üzere araç içinde olan M.D., E.Y., T.D., A.M.D. ve M.İ.D. isimli şahıslar yaralandı. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

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