Kaybolan köpeğini bulana ödül verecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Ufuk Ünlü, kaybolan köpeğini bulana ya da yerini bildirene ödül vereceğini söyledi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Dedeler Köyü Çakalovası Mahallesi'nden bir süre önce kaybolan 4 aylık yavru köpek için sahibi tarafından ilan verildi. Reyna ismini koyduğu köpeğinin Amerikan Staff cinsi 4 aylık olduğunu belirten Ünlü, “Köpeğimi çok seviyordum ve benim için çok değerli. Bir süre önce Dedeler köyü Çakalovası Mahallesi'ndeki evimizin önünden kayboldu. Bakmadığımız yer kalmadı. Bulunmasını çok istiyorum. Köpeğimi bulan ya da yerini bildiren kişiye ayrıca ödül de vereceğim. Bulan ya da yerini bilenlerin 05531709767 numaralı telefondan bana ulaşmalarını istiyorum” dedi.