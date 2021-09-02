Kayganlaşan yolda takla attı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir araç takla attı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak - Kdz. Ereğli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kozlu'dan Ereğli'ye seyir halinde olan 67 TE 829 plakalı hafif ticari kamyonet, Terzi Köyü yol ayrımı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düşerek takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.