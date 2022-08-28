Kayıkçılar referandumda ‘ Evet' dedi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı bin 500 nüfuslu Kayıkçılar köyü belediye sınırlarına bağlanması için bugün yapılan seçimde 518' si ‘Evet' , 278'i ise ‘Hayır' oyu kullandı.

İlçenin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yerleşkesinin de yer aldığı Kayıkçılar Köyü, ilçe belediyesinin 12. mahallesi olmak için sandık başına gitti. Mahalle olmak için referanduma giden bin 500 kişinin yaşadığı köyün doğalgaza kavuşması için yaptığı seçimde 1001' nolu sandık sonucu 304 kişi kullandı. Sandık başına gidip 200'ü 'Evet', 98'i ‘Hayır', geçersiz oy ise 6 tane çıktı. 1002'nolu sandıkta 171'i ‘Evet', 121'i ‘Hayır', 6 tane geçersiz oy kullandı. Bütün sandıkların sonucunda 518' si ‘Evet' , 278'i ise ‘Hayır' oyu kullandı.

Çaycuma Belediyesine bağlanan mahalle sayısı böylelikle 12'e yükselmiş oldu. Köy sakinleri resmi sürecin başlamasını bekliyor.