'Kayıp' başvurusunda bulunduğu eski karısını öldüren zanlı adliyede

Zonguldak'ta boşandığı ikinci karısının Ankara'ya gidiyorum diyerek kayıplara karıştığını iddia eden katil zanlısı kocanın, eşini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili katil zanlısı kocanın ilk eşi, çocukları ve annesi de geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde maden işçisi olarak çalışan 41 yaşındaki Murat B. 7 Ağustos 2018 tarihinde Karaelmas Polis Merkezine başvurarak yakın zamanda boşandığı ikinci eşi Dudu Çeştepe.'nin (40) 3 Ağustos 2018 günü “Ankara'ya gidiyorum” diyerek evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını beyan ederek kayıp başvurusunda bulundu.

‘Kayıp' yerine cinayet ihtimali vahşeti ortaya çıkarttı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda kayıp olarak bilinen Dudu Ç.'nin öldürülmüş olabileceği ihtimali değerlendirildi. Olayda bir takım şüpheler ve çelişkilere ilişkin bulgular elde edilmesi üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cinayet Büro Amirliği adeta dedektif gibi iz sürdü.

Katil zanlısı kocanın ilk eşi de gözaltında

Soruşturmayı derinleştiren ekipler yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından önceki gün kayıp başvurusunda bulunan koca Murat B. ile Murat B.'nin annesi Y.B. (68), ilk eşi H.V.(40), ve kızları T.B.(22) ve G.B.'yi (19) Karabük'ün Yenice İlçesine bağlı Ibrıcak Köyü'nde gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlılar buradaki sorgularının ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlıların adliyedeki sorguları sürüyor.

Ormanlık alanda bıçaklayarak öldürmüş

Yapılan tahkikatta kayıp başvurusunda bulunan Murat B.'nin boşandığı eşi Dudu Çeştepe'yi kendisini aldattığı gerekçesiyle 3 Ağustos 2018 günü Gökçebey-Yenice yolu üstünde bulunan Kabalaklı mevki'inde ormanlık alana götürdüğü ve burada bıçaklayarak öldürdüğü, cesedi ise olay yerinde bıraktığı ortaya çıktı.

Kafatası ve kemikler ele geçirildi

Zanlı Murat B.'nin cinayeti itiraf etmesinin ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması gerçekleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından Dudu Çeştepe'ye ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikler buldu. DNA incelemesi için kafatası ve kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.