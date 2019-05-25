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Kayıp şahıs K9 köpeğiyle aranıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Muzaffer Kılıç’ı (40) arama çalışmalarına AFAD ve Jandarmanın yanı sıra koku almaya duyarlı köpeklerde katıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Muzaffer Kılıç'ı (40) arama çalışmalarına AFAD ve Jandarmanın yanı sıra koku almaya duyarlı köpeklerde katıldı.


Kdz. Ereğli'ye bağlı Öğberler köyünde, pazartesi sabahı evinden çıkan Muzaffer Kılıç'tan (40) bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumunu Jandarmaya bildirmesi üzerine köy ve çevresinde arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin köyün çevresindeki ormanlık alanda sürdürdüğü arama çalışmalarında koku almaya duyarlı eğitimli köpekler de kullanılırken 4 gündür süren arama çalışmalara rağmen Muzaffer Kılıç'a henüz ulaşılamadı.

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