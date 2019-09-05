İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp Şükriye 2 gün sonra ormanda sağ bulundu

Zonguldak’ta 2 gün önce kaybolan 25 yaşındaki zihinsel engelli Şükriye Pazarlıklı, 2 gün sonra ormanda ekiplerce sağ bulundu.

Zonguldak'ta 2 gün önce kaybolan 25 yaşındaki zihinsel engelli Şükriye Pazarlıklı, 2 gün sonra ormanda ekiplerce sağ bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Gökçebey ilçesine bağlı Pazarlıoğlu köyünde yaşayan 25 yaşındaki zihinsel engelli Şükriye Pazarlıklı, geçen 3 Eylül günü kayboldu.


Ailesinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri 2 gün boyunca her yerde Şükriye'yi aradı. Düzce Jandarma Komutanlığı köpekli arama timinin de katıldığı arama çalışmaları sırasında genç kız köy yakınlarındaki bir tepede AFAD ekibi tarafından sağ bulundu.


Aç ve bitkin olduğu gözlemlenen Şükriye Pazarlıklı tıbbi müdahalenin ardından ailesine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.