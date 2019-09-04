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Kayıp zihinsel engelli genç kız için ekipler seferber oldu

Zonguldak’ta kayıp ihbarında bulunulan 25 yaşındaki genç kız ekipleri alarma geçirdi.

Zonguldak'ta kayıp ihbarında bulunulan 25 yaşındaki genç kız ekipleri alarma geçirdi. Engelli kız her yerde aranıyor.


Gökçebey ilçesine bağlı Pazarlıoğlu köyünde yaşayan 25 yaşındaki zihinsel engelli Şükriye Pazarlıklı'nın öğle saatlerinden itibaren kayıp olduğu ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. Gece saat 23:00 sıralarında AFAD ekibine jandarma tarafından ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.


Arama çalışmaları köy sakinleri ve jandarma ekibinin yardımıyla devam edecek.

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