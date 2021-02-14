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Kaymakam Çorumluoğlu denetimlere katılarak uyarılarda bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, trafik denetimine katılarak, sürücülere uyarılarda bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, trafik denetimine katılarak, sürücülere uyarılarda bulundu.


İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında, Kdz. Ereğli ilçesinde Covid-19 salgınıyla mücadelede denetimler devam ediyor.


Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İlçe Jandarma Komutanı J. Üstğm. Bayrama Dündar ile birlikte Delihakkı ve Çaylıoğlu bölgelerinde trafik denetimine katıldı. Araçlar tek tek kontrol edilerek, uyulması gereken tedbirler konusunda sürücülere uyarılarda bulunuldu. Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda, sürücülere gerekli izin belgeleri olup olmadığı soruluyor.


Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Koronavirüsle mücadele kapsamında devam etmekte olan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde, kurallara uyulması hususları titizlikle denetlenmeye devam edecektir. Tüm halkımızın alınan tedbirlere uyması rica olunur.” Denildi.

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