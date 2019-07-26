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Kaymakam Çorumluoğlu ilk kurban bağışçısı oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Türk Kızılay’ı Karadeniz Ereğli Şubesi’nin kurban bağışı kampanyasında bu yılın ilk bağışçısı oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Türk Kızılay'ı Karadeniz Ereğli Şubesi'nin kurban bağışı kampanyasında bu yılın ilk bağışçısı oldu.


Türk Kızılay'ı Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer Türk Kızılay'ı Kdz. Ereğli Şubesi kurban bağışı kampanyasında bu yılın ilk bağışçısının Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu olduğunu belirterek kendisine bağışlarından dolayı teşekkür etti. Başkan Ciğer açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Türk Kızılay'ı Kdz. Ereğli Şubesi olarak kurban bağışımızın ilk bağışçısı Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu olmuştur. Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu Kızılay'a kurban bağışı yapmanın manevi huzurunu yaşadığını belirtti. Türk Kızılay'ı Kdz. Ereğli Şubesi olarak Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'na tekrardan teşekkür ediyoruz.”

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