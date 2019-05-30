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Kaymakam Çorumluoğlu Ramazan Bayramını kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorum Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorum Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Kdz. Ereğli halkının Ramazan Bayramını kutladı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu birlik ve beraberliğin güçlendirmek adına Ramazan Bayramının büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Çorumluoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi, “Toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, yardımlaşmanın, hoşgörünün, paylaşma ve dayanışma duygularının arttığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelmektedir. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanları birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar; sağlık, mutluluk, huzur dolu nice bayramlar diler sevgi ve saygılar sunarım."

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