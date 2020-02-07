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Kaymakam Çorumluoğlu şehit ailelerini ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu protokol üyeleri ile birlikte Işıklı Köyü’nde şehit ailesini ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu protokol üyeleri ile birlikte Işıklı Köyü'nde şehit ailesini ziyaret etti.


Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı ve Garnizon Komutanı Hüseyin Sami Uyar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, bazı daire müdürleri, köy Muhtarı ve imam ile birlikte 1994 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit olan Piyade Er Asım Çömeten ile 2011 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şehit olan Jandarma Komando Er Noyan Aydın'ın ailesini ziyaret etti. Saat 16.00'da başlayan ziyarette Kaymakam Çorumluoğlu ile beraberindekiler şehit aileleri ile sohbet edip, moral verdi. Ziyaretten memnuniyet duyan şahit aileleri de Kaymakam Çorumluoğlu ile beraberindekilere teşekkür etti.

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