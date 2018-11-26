Kaymakam Çorumluoğlu ve Başkan Uysal tarihi alanları inceledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin turizmini geliştirmek için çalışma başlatan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçenin tarihi ve kültürel varlıklarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çorumluoğlu ve Başkan Uysal'ın birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlere, Müze Müdürü, Milli Eğitim Müdürü ve Milli Emlak Müdürü ile Kdz. Ereğli Belediyesinin mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekibi de katıldı. İlçedeki tescilli-tescilsiz tarihi ve kültürel varlıklara yönelik yapılan gezide, Karadeniz Bölge Komutanlığı bünyesinde bulunan Piyale Paşa Konağı gezisine Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu'da katıldı.

Kdz.Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, çok faydalı bir gezi yaptıklarını belirterek, “Değerli Belediye Başkanımız, Belediyemizin mimar, mühendis ve müdürleri ile beraber Ereğli'de neler yapabiliriz? Turizm alanında ortak projeler ne yapabiliriz diye incelemeye çıktık. Bu geziye de bizim Müze, Milli Eğitim ve Milli Emlak Müdürümüz katıldı. Bizim için çok faydalı bir gezi oldu. En azından Turizme yönelik olarak Ereğli'de neler yapılabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Benimde kafamda bazı şeyler canlandı. Tabiî ki bu tür çalışmaları yapmak için önce şehri yönetenler olarak bizlerin düşünüp kısa ve uzun vadeli programlar yapmamız gerek. Onun bir başlangıcı olarak görüyorum bugünkü geziyi. Belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına bizlere böyle bir fırsat verdikleri için de teşekkür ediyorum. İnşallah Turizm alanında güzel çalışmalara vesile olur” dedi. Başkan Uysal ise, Kaymakam Çorumluoğlu'na verdiği destekler için teşekkür ederek; “İnanç Turizmi, Doğa ve Kültür Turizmi, Deniz Turizmi, Spor, Kültür, Sanat olmak üzere bir çok alanda Kdz. Ereğli'mizin var olan mevcutlarını ortaya çıkartarak bir yol haritası belirlemeye çalışıyoruz. Bunun alt yapısını hazırlayıp Kültür Yolu projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Sayın Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'na bu Turizm yolculuğunda verdikleri destekten ötürü şehrim adına şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.