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Kaymakam Çorumluoğlu ve TSO Başkanı Keleş tersaneleri inceledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve TSO Başkanı Arslan Keleş tersaneler bölgesinde incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve TSO Başkanı Arslan Keleş tersaneler bölgesinde incelemelerde bulundu.


Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, tersaneler bölgesini ziyaret ederek yetkililerden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Tersane yöneticileri, Kdz. Ereğli'de istihdam ve ekonomik açıdan büyük önem arz eden tersanelerin yeniden canlandırılması için yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çorumluoğlu ve Keleş ziyaret ve incelemelerinde Madenci Gemi Sanayi Firma Yetkilisi Mehmet Madenci, Ustaoğlu Yat Gemi Sanayi Firma Yetkili Adem Ustamehmetoğlu ve Ereğli Gemi Tersane Yetkilisi Kemal Bektaş ile görüştü.

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