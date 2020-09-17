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Kaymakam Coşgun, denetimde işletmecileri uyardı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.



İçişleri Bakanlığınca 81 ilde gerçekleşen korona virüs denetimleri kapsamında Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Belediye Başkan Vekili Kaya Gün, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ercan Kulak, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü ve Denetleme Kurulu Başkanı Erkan Arslan ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir' de katıldı.


Kaymakam Muharrem Coşgun ve beraberindeki yöneticiler cafeler, çay bahçeleri, çay ocaklarına yapılan denetimlerde işletme yerlerini ve vatandaşları sosyal mesafe kuralları ile maske kullanımı konusunda uyardı.

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