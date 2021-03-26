Kaymakam Coşgun, kurumları ziyaret etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kaymakamı Muharrem Coşgun, kurumları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Kaymakam Coşgun'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'da eşlik ederek kurumda çalışan idareci ve öğretmenlerin moral motivasyonunu yükseltmek, yapılan çalışmaları yerinde görmek, talep, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek amacıyla Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu ile Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret edildi.

Kaymakam Muharrem Coşgun ziyaretleri sırasında; okulların fiziki ve eğitim- öğretim durumunu ve varsa sorunlarını yerinde inceleyerek ders denetimlerini gerçekleştirdi. Ayrıca okul yönetimi ve öğretmenlerin sorun, talep ve önerilerini dinleyerek çeşitli fikir alışverişinde bulundu.

Kurum müdürlerinden okul ve okuldaki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Coşgun okullarda yapılan çalışmalar için okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür edip, başarılar diledi.