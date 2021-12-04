Kaymakam Coşgun'dan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" açılışları devam ediyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kaymakamı Muharrem Coşgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi için okullarda açılış gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi çalışmaları kapsamında hazırlıkları tamamlanan Nebioğlu Ortaokulu Kütüphanesi, Şehit Astsubay Salim Uçar İlkokulu Kütüphanesi ve Kerimler Boyacıoğlu Kütüphanelerinin açılışları gerçekleştirildi.

Kütüphane açılışına Kaymakam Muharrem Coşgun, Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Muharrem Yol, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla kurdele kesimi yapılarak kütüphane okulla kazandırıldı.

Ardından ilçeye bağlı Adaköy İlkokuluna ziyaret gerçekleştirildi. Adaköy İlkokulu Okul Müdürü İbrahim Erman'ın açılış konuşmasıyla başlayan tören, Okul Müzesi'nin açılışı ile hayırsever gurbetçi genç iş adamı Hakan Verim tarafından okul bahçesine yaptırılan şadırvanın, Adaköy İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Sanem Duyguoğlu' nun girişimleri ile Türk Kadınlar Birliği Bolu Şubesi tarafından donatılan Ana Sınıfı ve Avukat Özer İncegül tarafından yaptırılan ‘Spor Atölyesi' ile devam eden açılış törenleri ‘Okul Botanik Atölyesi'nin açılışı gerçekleşti.

Kaymakam Coşgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürüm Baş tarafından Adaköy İlkokuluna yaptıkları katkılarından dolayı Avukat Özer İncegül, Hakan Verim ve Sanem Duyguoğlu' na plaket takdim edildi.

Adaköy İlkokulunda kurulan ‘Okul Botanik Atölyesi'nin bahçesinde Kaymakam Coşgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, fideleri toprakla buluşturarak elleriyle marul tohumu dikti.