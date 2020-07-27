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Kaymakam, "En fazla pozitif vaka olan ilçeyiz" diyerek vatandaşları uyardı

Zonguldak’ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardı.

Zonguldak'ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardı.


Yeni tip koronavirüsün etkilerinin devam ettiği Zonguldak'ta, Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay vatandaşları uyardı. Banka önlerinde çok yakın mesafede bulunan vatandaşları gördüğünü söyleyen Altay, "Lütfen kurallara uyalım mesafeyi koruyalım, artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor, şu an yeni vaka sayılarında Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz. Maalesef yeni vakalar arasında 1 yaşından başlayan bebekler, çocuklar bile görülmeye başladı. Sokaklarda parklarda çocuklarınızın maskesiz olarak gece yarılarına kadar gezdiğini toplanıp oturduğunu görüyorum. İleri ki günlerde daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için lütfen tedbirlere uyalım." dedi.

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