Kaymakam Göze, okulları ziyaret etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla ilçe merkezindeki okullara ziyaret gerçekleştirdi.

2022-2023 Eğitim öğretim yılının ilk günü Kaymakam Mehmet Göze, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Çelebi ile birlikte İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi ve Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ziyaret ettiği okullarda yönetici ve öğretmenler ile tanışarak sohbet etti. Kaymakam Göze, okulların bölümlerini gezerek okullar hakkında bilgi aldıktan sonra öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek sohbet etti, onlara yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Kaymakam Mehmet Göze 2022-2023 eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.