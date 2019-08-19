Kaymakam Keçeli basın ile vedalaştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 yıldır görev yapan Kaymakam Serkan Keçeli, Kahramanmaraş ilinin Onikişubat ilçesine tayinin çıkaması ile veda ziyaretleri gerçekleştirerek ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelerek veda etti.

Basın ile vedalaşan Kaymakam Keçeli, “Basın mensuplarımız ile 5 yıl boyunca uyum içinde çalıştığımıza inanıyorum. Hepimiz aynı şey için çalışıyoruz. Bir güzellik olursa sizde mutlu oluyorsunuz bizde oluyoruz. Makam ne olursa olsun insanın herkese saygı göstermesi durumu vardır. İnsanı değer verme konusunda kendini farklı bir yere yerleştirmemek lazım. Tüm basın mensuplarımıza ilçeye ve kurumumuza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.

Basın mensupları Kaymakam Keçeli'ye gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek, yeni çalışma bölgesinde başarılar diledi.