Kaymakam Keçeli'den kütüphaneye destek

Çaycuma İlçesinde faaliyet gösteren "Dereköseler Köyü Eğitim Kültür Kalkınma ve Dayanışma Derneği"nin tüzüğünde yer alan faaliyet kapsamında 'Köy merkezinde kütüphane kurma' çalışması başarıyla sonuçlandı. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Satılmış Erenoğlu konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu, "Köy halkımızdan her yaştan insanlarımızın eğitim ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla iki ay önce dernek büromuzda küçük çaplı bir kütüphane kurulması için çalışmalara başladık.Dernek yönetimi ve muhtarımız Ersoy Miyanyedi ile birlikte projemizi Çaycuma Kaymakamı Sayın Serkan Keçeli'ye sunduk. Çaycuma'da kitap okuma kültürünü geliştirme kapsamında yapılan her türlü çalışmayı sürekli destekleyen Sayın Kaymakamımız, bizim projemize de Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığı ile bin yüz lira katkı yaparak kütüphanemize 306 adet kitap kazandırmıştır. Adeta kütüphanemizin mayasını oluşturan ve köy halkımızca her zaman hatırı sayılacak bu kitapları Ramazan bayramında tanzim edip kütüphaneyi bayram hediyesi olarak halkımızın hizmetine sunmaya muvaffak olduk. Köyümüze böyle anlamlı bir eseri kazandırdığı için Kaymakam Serkan Keçeli'ye ve Köylere Hizmet Götürme Birliği kurul üyelerine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Erenoğlu kütüphanenin çalışması ile ilgili olarak da "Kütüphanemizden öğrenciler, gençler, yetişkinler olmak üzere Dereköseler köyü ve komşu köylerimizin vatandaşları ödünç kitap alma yöntemiyle kitap alıp okuyabilecekler ve kısa sürede mevcut kitap sayısını artıracağız. Yakın çevremizde ve ülkemizin değişik yerlerinden duyarlı kişi ve kuruluşlar tarafından ciddi anlamda kitap bağışı olacağını ümit ediyoruz. Bu şekilde elde edilecek kitapların fazlası ve uygun olanları ilçemiz okullarının kütüphanelerine gönderilebilecek. Ayrıca, halkımız arasında okuma alışkanlığını artırmak için derneğimizce bilgilendirme, bilinçlendirme ve teşvik edici faaliyetler gerçekleştirilecektir" dedi. Bayram dolayısıyla Dernek bürosunu ziyaret eden gençlerin ve öğrencilerin kitapları inceledikleri ve beğendikleri kitabı okumak için ödünç olarak aldıkları görüldü.