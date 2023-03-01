Kaymakam Yılmaz depremzede aileleri ziyaret etti

Kaymakam Vedat Yılmaz afet bölgelerinden gelen depremzedelerin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için yerleştirildikleri evlerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Depremde yaşanan zorlu süreçleri unutturmak ve ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek için misafirperverliklerini gösteren, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür eden Kaymakam Yılmaz, tüm Alaplı olarak ihtiyaçların karşılanması için üstün gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Kılçak köyü Fatih Mahallesi'nde hayırseverlerce tahsis edilen evlere yerleştirilen depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Yılmaz, her zaman depremzedelerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Alaplı halkıyla birlikte ilk günden itibaren deprem bölgelerine yardım malzemesi ulaştırmak için canla başla çalıştıklarını belirten Yılmaz, "İlçemize gelen ailelere hayırsever vatandaşlarımız evlerini açtılar ve destekte bulundular. Biz de Kaymakamlık olarak onların hep yanındayız ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekli desteği veriyoruz" dedi.

Kaymakam Yılmaz, 70 aileden oluşan 246 depremzdenin misafir edildiğini sözlerine ekledi.

Kaymakamı Yılmaz'ın depremzede aileleri ziyaretine, Alaplı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Recep Uysal, Alaplı Merkez Mahallesi Muhtarı Yaşar Atkan ve Alaplı Kılçak köyü Muhtarı Ahmet Uysal da eşlik etti.