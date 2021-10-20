Kaymakam Yılmaz, "Kumlama sorunu kalıcı olarak çözülecek"

Zonguldak İlçesindeki Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, kum temizleme çalışmalarına başlanan Alaplı Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulundu.

Alaplı Balıkçı liman içerisindeki barınağın girişinde ve zamanla iç kısmında oluşan kumlanma nedeniyle balıkçı teknelerinin barınağa girmekte zorlandığını hatırlatan Yılmaz, "Bu soruna çözüm bulunması adına yaptığımız toplantıda da, konu, Su Ürünleri Kooperatifi yönetimi tarafından dile getirilmiştir. Yakın zamanda, Valimiz Mustafa Tutulmaz ve milletvekillerimiz Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu ilçemizi ziyaretlerinde balıkçıllarımızla bir araya geldiler. Sorunun çözümü için, teknelerin geçişini kolaylaştırmak amacıyla ilk etapta mendirek kenarlarında makineli çalışmayla kumun temizlenmesi, sonrasında da tarak gemi marifetiyle taramanın yapılması kararlaştırıldı. Makineli çalışma için DSİ Bölge Müdürlüğünün gönderdiği 'sallama' adlı ekskavatörle, çalışmalara başlanmış olup, 30 metreye yakın bir alanda, mendirek üzerinde biriken kum temizlenecektir. İlk aşamada, barınağın içindeki alanda çalışmaya başlandı. Birkaç gün içinde barınak girişinde çalışmalara devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

"Kalıcı çözüm için yeni bir mendirek yapılacak"

Kaymakam Vedat Yılmaz, sorunun kalıcı çözümü için müjdeli bir haber de verdi. Ulaştırma Ve Denizcilik Bakanlığı'nın kumlama sorununun kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla mevcut mendireğin paralelinde yeni bir mendirek yapımı için proje etüde ihalesini tamamladığını ifade eden Kaymakam Yılmaz, " Yüklenici firmanın hazırlayacağı uygulama projesiyle, ikinci bir mendirek yapılarak, hem oluşacak sendiman engellenecek, hem de halkımızın yoğun olarak kullandığı 'Cennet Plajı' denen kısım da korunmuş olacaktır. Balıkçılık faaliyetinin devam edebilmesi ve barınağın özellikle dışarıdan gelecek büyük tekneler için tekrar geçmişteki gibi kullanılır hale getirilmesi hepimizin hedefidir. Bu Balıkçı Barınağı sadece balıkçılar için değil, ilçemiz esnafı için de değerli bir gelir kaynağıdır" dedi.