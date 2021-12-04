Kaymakam Yılmaz, Özel Eğitim öğrencilerini engelliler günü'nde yalnız bırakmadı

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programa katıldı.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve velilerin de katılımıyla gerçekleştirilen programda, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler büyük bir beğeni ve ilgiyle izlendi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, bir araya geldiği ve çalışmalarını bir süre takip ettiği öğrencilere yakın ilgi göstererek, sohbet etti.

Okul idarecileri ve öğretmenlerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü de kutladı.

Yılmaz, "Engelli vatandaşlarımızın, eğitim sosyal ve ekonomik hayata daha çok katılımını sağlamak, hepimize düşen toplumsal bir görevdir. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. Bugün Özel Eğitim Uygulama Okulumuzda öğrencilerimize gerçekten çok fedakarca bir eğitim veriliyor. Çocuklarımızdaki olumlu değişim bizleri çok mutlu etti. Onlarla bu anlamlı günde bir araya gelmekten çok mutluyum" dedi.