Kaymakamdan uyarı: “Vakalar hızla artıyor”

Zonguldak'ın Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçede son bir haftadır korona virüs vakalarının arttığını belirterek, vatandaşları uyardı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından şehir mezarlığında okutulan Mevlid-i Şerif sonrası açıklamalarda bulundu. Ereğli'de 6 yoğun bakım hastası olduğu ve 3 hastanın entübe olduğu bilgisini veren Kaymakam Çorumluoğlu, vatandaşları uyararak şunları söyledi:

“Mezarlıktaki kalabalığı gördük, mutlu olduk ama gevşememekte fayda var. Son bir haftadır ilçemizde de, ülkemizde de vakalar hızla artıyor. Ereğli'de yoğun bakım hastamız yoktu ama şu anda 6 yoğun bakım hastamız var, 3 tanesi entübe. Tam geçti, tam bitti dersek tekrar başa döneriz. Esnaf kardeşlerimiz 1,5 yılda büyük sıkıntı çekti, vatandaş büyük sıkıntı çekti, evlerinde kaldı. Bundan üzüntü duydum. Etrafımızdaki ülkelere baktığımızda Yunanistan, İngiltere kapanma noktasına geldi. Bu aşamalara tekrar gelmek istemiyoruz. Bu bizim gayretimizle olacak.”

“Aşılarınızı olun”

Aşı konusunda da çağrıda bulunan Kaymakam Çorumloğlu, “Mümkün olduğu kadar maske, mesafe, hijyene dikkat edeceğiz. Eylül'de okullar açılacak, hayatımız normal akışında devam edecek. Aşıya dikkat etmek gerekir. İki doz aşımı oldum, üçüncü aşımı olacağım. Aşı sayılarını artırmadan bu işi başaramayacağız. Diğer haberlere, asparagas söylentilere dikkat etmeyin. Ailenizi, çevrenizi, bizleri üzmeyiniz. Aşılarınızı olun. Ülkemiz için bayramın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.