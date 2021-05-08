Kaymakamdan uyarı: “Vatandaşlarımız bayramda gezmesinler”

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, 17 günlük tam kapanma sürecinde vaka sayılarını değerlendirdi. Vatandaşlara uyarıda bulunan Kaymakam Çorumluoğlu, “Yazın seyahatte özgür kalmak için bu süreç önemli fırsat” dedi.

29 Nisan saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 05.00'te bitecek tam kapanma döneminde vaka sayılarında her geçen gün düşüş yaşanıyor. Bu süreçte Ereğli'deki vaka sayılarını 10'lu rakamlara düşürmeyi beklediklerini ancak vatandaşların komşu ziyaretlerine devam ettiğine vurgu yapan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, uyarılarda bulundu. Bayramda vatandaşların evlerinde kalmaları konusunda çağrıda bulunan Kaymakam Çorumluoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Vaka sayılarımız en azından durağan hal aldı. Vefatlarımız ne yazık ki devam ediyor. Ben vefatların da bir süre sonra azalacağını bekliyorum. Ama hala daha vatandaşlarımızın hareketlerinde bir azalma görmedim. Herkes bir şekilde köyüne, barkına, komşusuna gitmeye çalışıyor. 17 günlük bir kısıtlamaya girdik bu ciddi bir fırsattı. Ereğli özelinde baktığımızda 10'lu rakamlara düşürmeyi bekliyorduk. Ama düşmedi, 100'lerden daha yeni altlara düştü ve bu sayı çok fazla. Zonguldak genelinde de baktığımızda büyük rakamın Ereğli'de olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız çok fazla gezmesinler, bayramda gezmesinler herkes evinde otursun. Ne kadar dikkat edersek o kadar çabuk kurtulacağız bu işten. Bu kısıtlama süreci ciddi bir fırsattı. Alınan kararları son derece başarılı görüyoruz. Ve yazın hem turizm sezonu olsun, hem vatandaşlarımızın seyahat etmelerinde özgür kalması anlamında sezon derece önemli bir fırsat. Eğer bu 17 günü iyiye çevirebilirsek, bayramı iyiye çevirebilirsek yazın çok daha fazla rahat ederiz. Çok daha fazla rahat ettiğimiz zaman da esnafımız mutlu olacak. Esnafımız ile beraber vatandaşımız da mutlu olacak. Ben Ereğli'deki hemşerimize, kırsaldaki hemşerimize güveniyorum. El birliği halinde biz bunu yeneceğiz.”