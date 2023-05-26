Kaza yaptığı tarım aracını terk edip kayıplara karıştı

Zonguldak'ın Alaplı Mollabey yolunda bir patpat sürücüsü, gece karanlıkta çaya uçtu. Kaza sonrası sürücü pat-pat tabir edilen tarım aracını bırakıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Zonguldak Alaplı Mollabey köyü mevkisinde pat-pat kazası yaşandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çaya düştü. Yaşanan kazada herhangi bir yaralanma olmazken, kaza yapan sürücü aracı bırakıp olay yerini terk etti.