Kazada faciadan dönüldü; 1‘i çocuk 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kaza 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada araç içinde sıkışan çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Perşembe beldesi Helvacılar köyünde meydana geldi. Seyir halinde olan 34 TJ 5885 plakalı Volkswagen markalı otomobil ile 67 VH 989 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Volkswagen marka araç yoldan çıkarak savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Meydana gelen kazada araçta sıkışan çocuk için Çaycuma İtfaiye Müdürlüğünden yardım istenildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar E.Ü, S.Ü, M.Ç., Z.N.B. ve Z.B. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.