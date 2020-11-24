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Kazada ölen 3 aylık Öykü ile yengesi ve babaannesi gözyaşlarıyla uğurlandı

Zonguldak’ın Kdz.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatın kaybeden biri bebek 3 kişinin cenazeleri düzenlenen törenle gözyaşları içinde toprağa verildi.


Kaza dün akşam saatlerinde Zonguldak-Ereğli karayolu Kandilli sapağı mevkiinde meydana gelmişti. Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine gitmekte olan Yadigar Eroğlu idaresindeki 67 TR 454 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarpması sonucu sürücü Eroğlu ile birlikte otomobilde bulunan 3 aylık bebek Öykü Hilal Tekin ve Şerife Tekin (53) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanan Gamze Tekin'in (24) ise tedavisi devam ediyor.


Kazada hayatını kaybeden Şerife Tekin, torunu 3 aylık bebek Öykü Hilal Tekin'in ile sürücü Yadigar Eroğlu'nun cenazeleri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi morgundan yakınları tarafından alındı. 3 aylık bebek Öykü Hilal Tekin ile babaanne Şerife Tekin için ikindi namazına müteakip pandemi tedbirleri kapsamında Alaplı Tepeköy mevkiindeki evlerinin önünde helallik alındıktan sonra şehir mezarlığında kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi. Yadigar Eroğlu'nun cenazesi ise ilçeye bağlı Esenköy mezarlığında düzenlenen törenle toprağa verildi.


Annesi ve 3 aylık bebeğini toprağa veren baba Hüseyin Tekin'in ise ayakta güçlükle dururken, yakınları ise tabutlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

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