Kazada ölen liseli Muhammed son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Muhammed Durmuş Terzi, son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Muhammed Durmuş Terzi, son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Muhammed Durmuş Terzi için Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Lise öğrencisi Durmuş Terzi'nin tabutu başında taziyeleri kabul eden AK Parti Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Terzi güçlükle ayakta durabildi.
Cenaze törenine AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar'ın yanı sıra CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Vali Yardımcısı Bedrettin Sağsöz, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Muhammed Durmuş Terzi'nin cenazesi defnedilmek üzere Beycuma beldesine bağlı İslamköyü'ne gönderildi.