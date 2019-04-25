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Kazada ölen Zonguldaklı genç son yolculuğuna uğurlandı

Almanya’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldaklı 3 gençten biri olan Sefer Baş (21) memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Almanya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldaklı 3 gençten biri olan Sefer Baş (21) memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.


Almanya'nın Merl kentinde geçen hafta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldaklı 3 gençten biri olan Sefer Baş (21) Memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden Sefer Baş için Zonguldak Kozlu İlçesi Merkez Kevser Cami'inde tören düzenlendi. Törene gencin yakınları ve sevenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sefer Baş'ın cenazesi Askeri Tepe mezarlığında sevenlerinin göz yaşları arasında torağa verildi.

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