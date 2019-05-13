Kazada şehit olan polis memuru Taşköprü, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Hayrullah Taşköprü, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli olan ve Ankara'dan Ağrı'ya dönüşleri sırasında Yozgat Yerliköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu polis memurları Fatih Şevket Ersin ile Hayrullah Taşköprü, kaza yerinde şehit oldu. Polis memuru Taşköprü'nün naaşı sabah saatlerinde memleketi olan Zonguldak'ın Devrek ilçesi Kabaca köyüne getirildi. Baba evinde alınan helalliğin ardından şehit polis memuru Hayrullah Taşköprü için köy caminde cenaze töreni düzelendi. Köy camisinde taziyeleri kabul eden baba Hayrettin Taşköprü, anne Semra Taşköprü ve şehidin eşi Yonca Taşköprü güçlükle ayakta durabildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İlker Arslan, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, emniyet teşkilatı ve Hayrullah Taşköprü'nün sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memuru Hayrullah Taşköprü'nün cenazesi Kabaca köyü aile mezarlığına defnedildi.