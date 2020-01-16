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Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Zonguldak-Ankara Karayolunun 14.

kilometresinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada kamyon dereye uçtu. Kazada kamyon içerisinde sıkışan ve hastaneye kaldıran sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.Y. idaresindeki 67 ES 813 plakalı otomobil ile Şendoğan Y. idaresindeki 67 EP 776 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken kamyon ise yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye devrildi. Kamyonda sıkışan sürücünün imdadına AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yetişti. Yaralı kamyon sürücüsü Ş.Y. yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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