Kazanan öğrenciler ödüllerini aldı

"Çaycuma Okuyor" yarışmasında 4. sınıflar arası yapılan yarışmalarda kazanan öğrenciler belli oldu.

İlçe genelindeki 4. sınıflar arasında yapılan hikaye kitabı okuma yarışmasında, Serdaroğlu İlkokulu olarak öğrencilerden Ahmet Tarık Genç birinci oldu. Aynı yarışmada yine aynı okuldan 4. sınıf öğrencilerinden Eylül Tuba Başoğlu'da beşinci oldu.

Daha önce yapılan Özel Okullar Bursluluk sınavında da 4. sınıf öğrencilerinden bir öğrenci Zonguldak genelinde beşinci olmuştu. Bilsem sınavlarında 2 öğrenci de bireysel değerlendirmeye hak kazanmıştı. Serdaroğlu İlkokulu eğitim ve öğretim seviyesinin iyi durumda olduğu başarıyı artırmak için öğretmenlerinin de özverili çalıştıkları görülmektedir diyen Okul Müdürü Mevlüt Akça, "Yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere, öğrencilerimize destek olan öğretmen ve öğrenci ailelerine teşekkür ederek, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Yarışmaya katılan ve derece alan öğrencilere okul idaresi tarafında ödülleri verildi.