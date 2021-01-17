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Kazancının yarısını sokak hayvanları için harcıyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde veteriner olan Doğuş Özdil hayvanseverlere yardım çağrısında bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde veteriner olan Doğuş Özdil hayvanseverlere yardım çağrısında bulundu.


İlçede veteriner hekim olan ayrıca belediyede sözleşmeli olarak veterinerlik yapan Doğuş Özdil kazancının yarısını sokak hayvanları için harcıyor. Sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Özdil, "Çaycuma ve Mugada için mama desteği istiyorum. Duyarsız kalmayacağınızı, vicdanınız ile hareket edeceğinizi düşünüyorum. Aylık 7-8 bin liralık mama alıp 3-4 bin lirasını ben bağışlıyorum. İnanın söylerken ben utanıyorum çünkü bana göre bu bir marifet değil, görev. Evet içinde bulunduğumuz süreçte ekonomilerimiz kötü ama az çok demeden birlikte yaşadığımız bu canlıları da ölüme terk etmek İNSAN ‘lığa yakışmıyor."

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