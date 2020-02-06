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Kazaya karışan kadın sürücü hüngür hüngür ağladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, otomobile çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobile çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözyaşlarını tutamazken, kendisini çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.


Kaza, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametinden Bozhane istikametine gitmekte olan Murat K. (22) idaresindeki 67 TJ 082 plakalı motosiklet, İklime Ç. idaresindeki 67 TS 963 plakalı otomobile sağ ayna kısmından çarpması sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.


Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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